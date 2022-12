Justin Bieber no podrá organizar fiestas en su hotel

Tras la polémica generada por su reciente y caótica estancia en Brasil , donde organizó una escandalosa fiesta con fans e incluso trató de volver a su habitación con dos prostitutas, los responsables del hotel Langham de Auckland (Nueva Zelanda) han querido prepararse de antemano para la inminente visita del ídolo juvenil. Por ello, le han obligado firmar un contrato que le mantendrá sujeto a un estricto código de comportamiento y que evitará cualquier tipo de episodio polémico que pueda amenazar la reputación del establecimiento.

"Justin [Bieber] será expulsado del hotel si no cumple con las reglas que se han acordado. Teniendo en cuenta que el hotel Langham es uno de los mejores de todo el país, a quienes lo gestionan no les importa absolutamente nada que sea Justin Bieber o cualquier otra celebridad quien les vaya a visitar. Por eso, el equipo de Justin recibió hace poco un documento que explica de forma minuciosa todas aquellas prácticas que tendrá que evitar a toda costa a riesgo de que le echen a la calle. No podrá beber alcohol dentro de las instalaciones, ni traer invitados personales. Y desde luego, no podrá perturbar la tranquilidad de otros clientes", reveló al diario Daily Star una fuente cercana al artista.

Aunque el cantante canadiense desembolsará más de 1.000 dólares diarios por su estancia en Auckland, buena parte de los trabajadores del hotel Langham estarían temblando ante la posibilidad de que su jornada laboral se vea extendida por cualquier tipo de situación de emergencia que Justin pudiera generar, sobre todo en relación a los protocolos de seguridad que al artista tanto le gusta incumplir.

"Justin y su séquito se han visto obligados a someterse a esas condiciones porque no hay muchos hoteles en la zona que sean tan apropiados para gestionar el tema de la seguridad. El equipo de Justin ya ha tenido reuniones con la gente del hotel para coordinarse en este sentido, y estos últimos ya han sido advertidos de que deben tener los ojos muy abiertos ante lo que Justin pueda hacer", expresó el mismo informante haciendo referencia a las frecuentes salidas nocturnas que suele protagonizar el cantante sin avisar a sus guardaespaldas.

Más noticias de Bieber:

Publicidad

Los escándalos que ha protagonizado Justin Bieber

Publican foto de Justin Bieber desnudo tocando guitarra

Will Smith apadrina a Justin Bieber

"No estropees lo que ya has logrado": Usher a Justin Bieber

Por: Bang Showbiz