Justin Bieber no está interesado en encontrar novia

El cantante Justin Bieber tiene planes más importantes por el momento que buscar una nueva novia. El joven de 21 años -que terminó su intermitente relación con Selena Gomez el pasado mes de octubre- está centrado en mejorar como persona, aunque no descarta darle una nueva oportunidad al amor en el futuro si encuentra una chica en la que pueda confiar.

"En este momento de mi vida estoy tan centrado en mí mismo que no busco novia. Estoy intentando asegurarme de que soy yo al 100% para poder ofrecerle lo mejor de mí a la persona con la que quiera estar. Me gustaría que fuese alguien en quien pudiera confiar y apoyarme. Esta industria es difícil, y quiero estar con una chica en la que pueda confiar plenamente", aseguró el artista al periódico USA Today.

Publicidad

La prioridad de Justin a día de hoy es volver a encarrilar su vida después de ser detenido por conducción temeraria y por lanzar huevos a la casa de un vecino, un comportamiento que hizo que su relación con su madre, Pattie Mallette, y con su mánager y mentor, Scooter, se resintiera notablemente.

"Por supuesto, mi madre y yo perdimos nuestra relación durante un tiempo. En realidad, ella no podía decirme nada. Lo intentaba, pero yo no escuchaba a nadie y es una pena. Pero nuestra relación está mejorando ahora, estamos reconstruyéndola. Scotter sigue en mi vida, sí. También atravesamos algunos momentos raros, pero ahora estamos juntos al 100%", reveló.

Como parte de su plan para mejorar su reputación, Justin ha eliminado de su vida a algunas personas que no ejercían una buena influencia sobre él, para rodearse de nuevas amistades.

"He dejado mucha gente atrás porque no estaban en el mismo camino que yo, y ahora tengo mucha gente nueva a mi lado que me está llenando de cosas buenas, no quitándomelas", añadió la joven estrella, quien considera que el cambio en su estilo de vida ha sido tan radical que puede apreciarse incluso en su mirada: "¿Sabes esa teoría de que puedes conocer a una persona por sus ojos: sus intenciones y en lo que están metidos? Bueno, mis ojos han cambiado. Ahora son más suaves, más brillantes. Están abiertos. Comprendo mejor quién soy en este momento".