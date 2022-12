Justin Bieber le lanza un cumplido a Selena Gomez por su belleza

Para la joven Selena Gomez, el comentario de su exnovio Justin Bieber acerca de lo "preciosa" que estaba en la gala del Met celebrada este lunes en Nueva York ha supuesto toda una inyección de autoestima, especialmente después de tener que hacer frente a duras críticas por su 'sobrepeso' tras salir a la luz hace unas semanas unas fotografías suyas en biquini en las que lucía una figura más redondea de lo habitual.

"Selena se siente muy a gusto con su imagen en la gala del Met. Le encanta cómo han salido todas las fotos que le sacaron, está muy contenta con el aspecto que tenía, especialmente después de todos esos comentarios sobre su gordura. Y que Justin dijera que estaba preciosa ha sido la guinda del pastel. Le ha hecho sentirse la reina del baile", aseguró una fuente a Hollywood Life.

El bonito gesto de Justin -famoso por codearse casi exclusivamente con modelos como Kendall Jenner, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado- ha tenido aún más importancia para la ex estrella Disney porque han sido precisamente las múltiples conquistas de su exnovio las que han dejado maltrecha su autoestima.

"Selena todavía le quiere, pero su ruptura no solo le rompió el corazón, también acabó con su autoestima. Sabe que compararse con cualquier persona es lo peor que puede hacer, e intenta por todos los medios no hacerlo. Pero no resulta fácil cuando tu exnovio solo sale con modelos. Así que para ella fue muy importante que dijera que estaba muy guapa", añadió.

