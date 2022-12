Justin Bieber está ‘solterito’ pero sin afán de buscar novia

"No tengo novia ahora mismo, no. Estoy soltero. ¿Mi amor? Mi amor hoy es mi hermano pequeño. Se queda conmigo durante la semana que viene. Así que es mi amor ahora mismo", aseguró en una entrevista con Martha Stewart para la revista Interview.

Y aunque por ahora no tenga el corazón ocupado, cuando Justin -que ha mantenido una relación tan polémica como intermitente con Selena Gomez- lleva chicas a casa, las mima preparándoles el desayuno.

Publicidad

"Hago el desayuno, y eso es todo. Para mí o para mi novia, cuando tengo. Hice el desayuno para mi hermano pequeño el otro día, algunos huevos, crepes y bacón. Simple", explicó el cantante.

Sin embargo, Justin no se preocupa demasiado por su soltería, ya que se siente muy "afortunado" por tener a "todas las chicas de América" pretendiéndole y "demasiadas chicas" entre las que elegir, según aseguró la entrevistadora.

"Eso creo yo también. Soy un tío bastante afortunado", afirmó Justin.

Critican a Sofía Vergara por bromear con su peso en las redes sociales

No hay ninguna duda de que Sofía Vergara es una de las actrices más atractivas de Hollywood, por eso muchos de sus fans se han indignado tras colgar esta una foto en su Instagram posando para una sesión seguida de este mensaje: "Algo rechoncha en una sesión de fotos #adictaatustartasdecumpleaños".

Pese a que la actriz estaba bromeando, a muchos de sus seguidores no les ha sentado nada bien que Sofía haga ese tipo de comentarios sobre su físico.

"Me molesta cuando una mujer guapa y delgada dice que está gorda", escribía uno de sus seguidores.

Publicidad

"¿Estas bromeando, verdad?", añadía otro.

Este comentario ha resultado sorprendente viniendo de la actriz de 'Modern Family', que se ha caracterizado siempre por no tener complejos y por saber aprovechar el tirón de su físico en su carrera.

Publicidad

"Comprendí que tener una buena figura era una ventaja para conseguir atención y publicidad en televisión. Pero también supone que no puedes interpretar papeles de chica común. Así que intento encontrar papeles que me ayuden a capitalizar mi imagen y mi personalidad para que avance mi carrera", confesaba Sofía el pasado mes de marzo en declaraciones al The Sun.

Por: Bang Showbiz