Justin Bieber es un 'chico normal'

Tras protagonizar uno de los escándalos públicos más graves de su carrera al ser detenido en Miami por conducir temerariamente bajo los efectos del alcohol -ya ha sido puesto en libertad bajo fianza-, Justin Bieber ha encontrado uno de sus mayores defensores en la modelo Carmen Ortega, quien considera que el polémico cantante es una persona totalmente "normal" y que está siendo víctima de la presión que le genera su estatus de estrella.

"Justin me dijo que se sentía muy presionado. Es un tío normal y le importa mucho lo que la gente diga sobre él. Me dijo que todo el mundo está pendiente de lo que hace y que todo ese ruido mediático iba a arruinar su carrera. Estaba muy triste. Además, está convencido de que hay muchos medios que quieren manchar su imagen y siente mucha presión. Solo está intentando ser él mismo", indicó la maniquí a la sección @Confidential del New York Daily News, revelando los detalles de la conversación que mantuvo con Justin el pasado martes en el local de striptease King of Diamonds, en Miami.

A diferencia de los detalles que publicaron varios medios de comunicación sobre la estancia de Justin en el citado local -habría gastado 75 000 dólares en la fiesta de cumpleaños que ahí celebraba el rapero Lil Scrappy-, Ortega asegura que Justin no probó una gota de alcohol durante la hora y media que estuvieron conversando y que mostró un comportamiento "ejemplar".

"No sé cómo tiene esa reputación porque en realidad es una grandísima persona. Simplemente hace lo que haría cualquier adolescente siendo una estrella con un montón de dinero. Le aconsejé que viviera el momento y que no le diera muchas vueltas a las cosas", añadió la modelo al mismo medio, antes de revelar una de las confesiones que le hizo la estrella del pop: su reciente ruptura con la cantante Selena Gomez: "Me dijo que había roto con Selena y que estaba soltero. Aunque no quiso hablar más del tema".

Tras tener que comparecer ante el juez, Justin Bieber fue puesto ayer jueves en libertad tras pagar una fianza de 2 500 dólares (1 848 euros) y ya ha abandonado Miami para regresar a su vivienda en Los Ángeles.

Por: Bang Showbiz