Justin Bieber, detenido en un control antidrogas

El ídolo juvenil y su séquito han protagonizado un polémico episodio en el aeropuerto de Brisbane (Australia) al ser detenidos por la policía que custodia las instalaciones, ya que los agentes encontraron restos de marihuana en uno de sus acompañantes e incluso tuvieron que reprender a Justin Bieber por utilizar un lenguaje inapropiado durante la inspección.

Según publica el portal de noticias TMZ, la policía federal australiana ha confirmado que Justin fue oficialmente arrestado por las autoridades al dirigir varios insultos y comentarios ofensivos a los agentes, después de que estos encontraran la muestra de cannabis en el inhalador de uno de sus amigos y le impusieran una multa.

Según explicó un testigo presencial de lo ocurrido, el cantante canadiense no dejó de quejarse amargamente de cómo la detención policial le impediría cumplir a tiempo con sus compromisos y trató de "intimidar" a los agentes apelando a su fama y a su condición de estrella del pop.

Al igual que su paso por otros lugares del mundo, la estancia de Justin Bieber en Australia se ha visto definido por varios escándalos, reflejados en las numerosas críticas de las que fue objeto el cantante por pintar un grafiti en el muro de un hotel y, en opinión de Tom Tate -alcalde de la cercana ciudad de Gold Coast-, atentar así contra el patrimonio público.

"Me alegro de que hayas disfrutado de una gran estancia en Australia y en Gold Coast. Solo espero que vuelvas pronto para limpiar el desastre que has dejado en plena vía pública. Solo así conseguirás que me convierta en uno de tus fans", escribía el dirigente en su perfil de Twitter.

Por: Bang Showbiz