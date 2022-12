Justin Bieber, abucheado en los premios de la música canadiense

El cantante Justin Bieber recibió este domingo por cuarta vez el galardón que otorga el público durante la entrega de los premios Juno -la cita más importante de la industria discográfica canadiense-, pero la victoria del ídolo juvenil fue recibida por los asistentes a la ceremonia con una mezcla de aplausos contenidos y sonoros abucheos que ponen en cuestión su popularidad en su país natal. Aunque el polémico intérprete no acudió a la gala celebrada en la ciudad canadiense de Winnipeg, el equipo olímpico de curlin femenino del país recogió el premio en nombre de la estrella en medio de "una sorprendente mezcla de aplausos y abucheos", según publica la revista The Hollywood Reporter. Pese a las reacciones negativas, el cantante quiso agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores a través de Twitter, ya que a su juicio esto le ha permitido alzarse con el premio que entregan aquellos que disfrutan directamente de su música. "Hemos ganado el galardón del público Juno por cuarto año consecutivo. Amor para todos mis 'beliebers'. Gracias. Os quiero", escribió el cantante en su cuenta de la red social. Aunque no todos los asistentes a la gala compartían el desencanto de la audiencia hacia la figura de Justin Bieber, que atraviesa un momento personal y profesional bastante delicado, marcado por sus problemas con la justicia. Su compañera de profesión Serena Ryder -ganadora del premio a la mejor compositora y a la artista del año- quiso defender al joven intérprete durante su discurso de agradecimiento, reclamando un mayor reconocimiento hacia su trabajo como artista. "Creo que Justin es un músico maravilloso y se merece cada pedazo de ese premio porque lleva trabajando muy duro toda su vida, y tenemos que apoyarle por lo increíble que es", declaró la cantante en el escenario. Esta última edición de la entrega de premios ha estado rodeada de más polémica de lo habitual ya que a los abucheos recibidos por Justin Bieber se sumó la cancelación en el último minuto de la actuación de Robin Thicke -candidato a tres galardones- debido a problemas vocales. Sin embargo, antes de la retirada del cantante, ya circulaba en internet una petición exigiendo que su actuación fuese retirada del cartel por "sexismo descarado".