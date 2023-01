Justin Baldoni se toma a risa lo de que le llamen guapo

El actor Justin Baldoni no puede evitar reírse cada vez que le aseguran que es uno de los hombres más deseados de la pequeña pantalla gracias a su papel en la serie 'Jane the Virgin' porque durante la mayor parte de su vida su atractivo físico pasó totalmente desapercibido, por lo que ahora no se toma demasiado en serio los piropos.

"Lo del aspecto físico es tan subjetivo... La belleza se desvanece, sin importar quién seas o cualquier otra cosa. Eventualmente se te conocerá solamente por tu legado, creo. Yo nunca fui considerado un crío guapo, era más bien el patito feo. Así que cada vez que escucho eso [que soy guapo] me río y pienso en el legado que quiero dejar y no tiene nada que ver con eso", confesó Justin en una entrevista a CCTV America.

Justin siempre ha estado más preocupado por la belleza interior que por la exterior debido a la educación que recibió de pequeño de sus padres, que hacía gran hincapié en qué puede aportar cada individuo al mundo.

"A mí me educaron en la Fe Bahá'í y uno de los principios fundamentales del Bahaísmo que guía la forma en la que vivimos es que nuestro trabajo debería ser también nuestro servicio, y que estamos aquí por un tiempo limitado, y por lo tanto tenemos que hacer algo que nos beneficie no solo a nosotros, sino también al mundo. Eso cambió mucho la manera en la que veo el mundo", añadió.