Julio Iglesias se autodenomina el "artista más grande de la historia"

El cantante Julio Iglesias es una de las grandes estrellas de la industria musical, y lo sabe. Por eso no se cansa de recordarles a sus coristas siempre que tiene oportunidad lo afortunadas que son por poder trabajar junto a él.

"Él es todo un personaje. Cuando le da su delirio de diva siempre nos dice: 'Ustedes se tienen que sentir orgullosas porque soy el artista más importante de la historia", aseguró la colombiana Marta Loaiza, una de las jóvenes que le hace habitualmente los coros a Julio, en una entrevista al programa 'Al rojo vivo' de la cadena Telemundo.

A pesar de su fama de mujeriego empedernido, Marta asegura que el intérprete siempre se porta como un perfecto caballero tanto con ella como con sus compañeras, ya que cuida de todas ellas como si fueran sus propias hijas.

"Vivo enamorada de él como persona porque es un ser maravilloso aunque haya pasado por momentos en su vida demasiado complicados. Nos enseña y nos trata como a sus hijas y nos regaña cuando nos tiene que regañar".

El propio Julio ha reconocido que su etapa de vividor y conquistador quedó atrás hace ya tiempo, lo cual no significa que de vez en cuando no disfrute recordando lo mucho que ha amado a lo largo de su vida.

"No, no creo que 'conquistar' sea una palabra bonita. Lo más bonito de todo dentro del amor es el propio acto de amar. He amado mucho a lo largo de mi vida, y aprendí del amor a vivir más la vida", confesaba el intérprete al periódico brasileño O Dia.

Por: Bang Showbiz