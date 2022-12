Julio Iglesias se alegra de que Isabel Preysler por fin tenga alguien 'con quien hablar'

Hace más de tres décadas que Julio Iglesias e Isabel Preysler pusieron punto final a su matrimonio -fruto del cual nacieron sus hijos Julio, Enrique y Chábeli-, y gracias a la perspectiva que ofrece el paso del tiempo el cantante puede asegurar ahora de todo corazón que se alegra de que su exmujer haya rehecho su vida junto al escritor Mario Vargas Llosa.

"Que Isabel esté enamorada de Vargas Llosa me parece fenomenal, porque va a tener a alguien con quien hablar. Y si ella está apasionada y los dos están apasionados, pues eso es una maravilla", asegura el cantante en una entrevista exclusiva a la revista ¡HOLA!

En su caso, Julio sigue tan enamorado como el primer día de su mujer Miranda, madre de sus hijos Miguel Alejandro (18), Rodrigo (16), las gemelas Cristina y Victoria (14) y Guillermo (8).

"Miranda es el amor de mi vida", reconoce.

Aunque el cantante siempre se ha mostrado muy cauto a la hora de opinar sobre la vida sentimental de su exmujer, cuando salió a la luz la noticia de su romance con el escritor peruano quiso apresurarse a "aplaudir" la nueva relación de Isabel asegurando que a él solo le importaba que fuera feliz.

"No estoy metido en estos menesteres. No he vuelto a juzgar ninguna situación de mi exmujer. Tengo una buenísima relación con ella y si son felices, hay que aplaudirla", puntualizaba Julio hace una semana en una rueda de prensa ofrecida en Ciudad de México con motivo de la presentación de su último disco de estudio, 'México'.

