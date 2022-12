Julio Iglesias: "Al comienzo de mi carrera cantaba mal, pero me querían igual"

El cantante español más internacional quiso agradecer a todos los mexicanos el cariño y gratitud que siempre le han brindado a pesar de sus reconocidas deficiencias vocales, y por ello Julio Iglesias ofreció un emotivo concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México que enamoró a su público gracias a los grandes éxitos que interpreta en el marco de su gira '1 Greatest Hits'.

"Ustedes me conocieron cuando tenía 13 años y no cantaba nada, de hecho cantaba mal, y me querían igual. Aquí vengo a darles las gracias por tantos y tantos años en los que han apostado por mí", agradeció en un breve descanso de su recital.

Entre canción y canción, el intérprete no dudó en compartir con sus seguidores algunas de las divertidas anécdotas que protagonizó en el país azteca durante su juventud, cuando todavía podía recurrir a otro tipo de bebidas diferentes al agua para refrescar su garganta durante sus actuaciones.

"Esto cuando yo venía a México no era agua, ¡era tequila! Me pegaba yo unos tequilazos. ¡Lo que he pasado yo en México! Si les contara", apuntó el artista en tono jocoso.

Aunque el galán de la canción ha logrado mantenerse en plena forma a pesar del inevitable paso de los años, la elevada altitud mexicana le obligó a permanecer sentado durante todo el concierto, ya que la fatiga logró minar su normalmente enérgica presencia.

"¿A qué altura estamos en México? ¿A 2500 metros? ¡Dios mío, cómo lo noto!", aseguró visiblemente cansado.

Tras ganarse al público con sus temas más conocidos como 'Gota fría', 'De niña a mujer' o 'El amor', Julio se lanzó a interpretar varias de las canciones más conocidas de la cultura popular mexicana como 'México lindo y querido' o 'Se me olvidó otra vez'.

Sin embargo, lo que no se esperaba el artista es que sus seguidores fueran a sorprenderle cantando efusivamente 'Las mañanitas', un bonito gesto al que Julio quiso corresponder interpretando 'Happy Birthday' con motivo de su cercano 70 cumpleaños, que celebrará el próximo 23 de septiembre.

Por: Bang Showbiz