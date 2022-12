Julieta Venegas quiere cantar con Caetano Veloso

La artista mexicana Julieta Venegas es una de las grandes embajadoras de la música tradicional de su país en la escena internacional, pero eso no le impide soñar con la idea de protagonizar un anhelado dueto con quien todavía se erige como uno de los artistas más influyentes de la cultura brasileña: el reconocido cantautor Caetano Veloso, por quien la carismática intérprete siente verdadera devoción.

"No sabría cómo encajar el estilo de Caetano Veloso en la estructura de mis canciones, pero siempre ha sido uno de mis grandes referentes y la mejor fuente de inspiración en el plano de la composición. Es uno de esos músicos a los que me sería imposible no admirar, siempre me ha encantado. Ojalá algún día tenga la oportunidad de cantar con él; hemos coincidido en tres ocasiones, pero solo hemos tenido tiempo para saludarnos", confesó la artista al diario carioca O Dia.

Publicidad

El deseo que tiene Julieta de compartir escenario con el icónico intérprete brasileño no resulta precisamente descabellado, ya que Caetano Veloso dejó claro en el año 2002 -al participar en la banda sonora de "Frida", cinta protagonizada por Salma Hayek- que sabe adaptarse con maestría a los ritmos más identificativos de la tradición mexicana sin por ello renunciar a su sosegado estilo.

Mientras la hipotética pareja artística se plantea cómo dar forma a una posible colaboración artística, la estrella latina sigue disfrutando al máximo de su actual estancia brasileña y se prepara a conciencia para deleitar a sus fans del país con una serie de esperados conciertos. Consciente de que en los últimos años su base de fans ha crecido notablemente en el "gigante sudamericano", no es de extrañar que Julieta solo tenga entusiastas palabras de agradecimiento para describir su "especial" relación con Brasil.

"La verdad es que siempre trato de programar fechas en Brasil, en parte, por puro egoísmo, porque no concibo salir por el mundo de gira sin hacer una parada en un país al que tengo un cariño especial. Me agrada mucho el estilo de vida que tienen mis amigos brasileños, la pasión que demuestran mis seguidores cuando toco para ellos, y además soy una gran admiradora de muchos artistas de aquí. Puedo notar el cariño de la gente cuando voy por la calle, y esa es una de las razones por las que Brasil me tiene enamorada", aseveró al mismo medio.