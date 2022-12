Julie Bowen: 'Sofía Vergara es un gran ejemplo para las mujeres'

La actriz Julie Bowen es consciente de que su buena amiga Sofía Vergara, con quien protagoniza la exitosa comedia 'Modern Family', ha sido capaz de aunar tantos elogios por su belleza y sentido del humor como críticas por los supuestos estereotipos que transmitiría sobre el carácter de las mujeres latinas, por lo que resulta llamativo que la intérprete haya tenido que salir a la palestra para defender a la colombiana de aquellos que le acusan de proyectar una imagen frívola y superficial de la feminidad.

"Sofía es una mujer poderosa y segura de sí misma, que no tiene por qué disculparse por su atractivo físico porque está orgullosa de lo que es y de lo que ha conseguido. No entiendo cómo algunas personas pueden cuestionar el inmenso favor que nos ha hecho a todas; para mí es un gran ejemplo de cómo tomarte la vida con sentido del humor, de la necesidad de tener la autoestima bien alta y de quererte tal y como eres", aseguró la norteamericana en conversación con la revista New Beauty.

De forma más personal, Julie Bowen atribuye a la estrella mejor pagada de la televisión estadounidense que a día de hoy sea una artista con una gran seguridad en sí misma, a la que no le tiembla el pulso a la hora de ponerse un poco de maquillaje y un vestido que realce sus encantos para sentirse a gusto consigo misma en cualquier ocasión. Demostrando una vez más que entre ellas nunca ha existido la rivalidad que se les atribuía en los primeros años de la serie, la estadounidense reconoce que sin la influencia de Sofía jamás habría sido capaz de superar su timidez natural.

"Yo era una mujer muy tímida que hacía todo lo posible por no destacarse, pero cuando conocí a Sofía mi percepción sobre mí misma cambió mucho. Me di cuenta de que preocuparte por tu apariencia no tiene nada de superficial, sino que es una manera de cuidarte y de mimarte a ti misma. Fue ella la que me dijo en una ocasión, ¿por qué nunca llevas maquillaje? ¿Te mataría ponerte un poco de pintalabios para que se noten más?'", apuntó la simpática artista, antes de insistir en la estrecha relación que une a dos de las mujeres más divertidas de la pequeña pantalla.

"Desde ese momento, siempre me agarro a su brazo durante las entregas de premios, porque en ocasiones creo que la gente va a pensar que estoy desesperada por llamar la atención. Pero ella siempre me tranquiliza y me dice: '¿Y qué más da lo que diga la gente?'", concluyó.