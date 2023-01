Julia Roberts es la mujer más hermosa del mundo, según la revista People

Aunque no es ninguna novedad que la actriz Julia Roberts sigue siendo a sus 49 años uno de los rostros más hermosos de la industria cinematográfica, ahora la revista People ha querido hacerlo oficial dedicándole de nuevo la portada de su especial anual 'World's Most Beautiful', lo que la convierte a efectos prácticos y por quinta vez en la mujer más guapa del mundo.

Como no podría ser de otra manera, la protagonista de 'Pretty Woman' ha recibido la noticia con mucha ilusión y se ha atrevido a bromear incluso acerca de lo celoso que sin duda se pondrá su buen amigo George Clooney , que 'solo' ha conseguido hacerse con el título del hombre vivo más sexy en dos ocasiones: 1997 y 2006.

"Me siento muy halagada. Se lo mencionaré a los Clooney en mi postal de Navidad de este año", ironiza en conversación con dicha publicación la intérprete, que es madre de tres hijos - los mellizos Hazel y Phinnaeus (12) y Henry (9)- junto a su marido.

La artista con la sonrisa más famosa de Hollywood recibió por primera vez este mismo honor en 1991, cuando tenía tan solo 23 años y acababa de dar vida a la prostituta Vivian Ward en el drama romántico que la catapultó a la fama. Sin embargo, cuando echa la vista atrás Julia reconoce que en su momento no fue consciente de la repercusión que tendría este filme, que hoy en día sigue siendo el preferido de muchos.

"La gente dice: 'Oh, cuando se estrenó 'Pretty Woman', seguro que te cambió la vida'. Se ha convertido en casi una broma porque la verdad es que cuando se estrenó yo estaba fuera de la ciudad. Me encontraba rodando otra película en un pueblecito muy pequeño en el que solo se proyectaba 'Star Wars'. Recuerdo que leí: ''Pretty Woman' se estrenó este fin de semana y ha recaudado mucho dinero'. Y pensé: '¿Es eso mucho dinero? ¿Es eso bueno? ¿Es eso muy bueno?'. No lo tenía claro", recuerda con nostalgia.

