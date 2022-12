Judi Dench no ve nada bueno en cumplir años

La actriz Judi Dench preferiría ser joven antes que ser tan 'sabia' como lo es ahora a sus 80 años, aunque la edad no le impide desafiarse a sí misma haciendo nuevas cosas.

"No hay nada de bueno en tener mi edad. Alguien me dijo: 'Tienes una gran riqueza de conocimientos', y yo le contesté: 'Preferiría ser joven y no saber nada'. Que le den a la riqueza de conocimientos. Supongo que tiene sus cosas buenas pero tienes que encontrarlas, apreciar las cosas que puedes hacer y también intentar otras nuevas. Creo en eso totalmente", explicó a la revista PEOPLE.

A pesar de su avanzada edad, Judi admite comportarse de una manera un tanto infantil algunas veces con su familia.

"Siempre he sido muy feliz. Me encanta estar con mi familia y jugar. No nos comportamos como personas mayores en absoluto", reveló.

Recientemente, la actriz comentó que ya no puede viajar sola debido a su problema de visión, pero Judi no va a dejar que esta discapacidad le condicione su vida.

"No creo que me esté quedando atrás. No estoy preparada para dejar de hacer cosas. Si no puedo hacer una cosa, entonces me pondré a hacer otra. Mis ojos solo me afectan si estoy en algún sitio oscuro y hay escalones que no pueda ver del todo bien. Ahora mismo no podría ir sola en el tren sin que alguien me ayude", añadió.

Esta pérdida de visión también ha afectado a su carrera artística.

"Todos mis guiones han aumentado. Si seis de nosotros

nos reunimos a leer un soneto, cada uno tendrá una hoja de papel y yo tendré dos o tres. O pediré a alguien que me lea las cosas a mí -pero en realidad siempre ha sido así. Nunca he sido buena leyendo guiones, prefiero que me lo cuenten como una historia. Yo pinto mucho y ahora lo encuentro muy difícil porque si miro algo y luego miro hacia mi lienzo, mis ojos no se adaptan lo suficientemente rápido como para ver correctamente. Entonces pienso: 'Eso es en lo que consiste la pintura. No plasmes la realidad literalmente, plásmala de la única forma en la que tú puedas'", declaró a Hollywood Reporter.