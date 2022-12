Juanes cambió de look; así luce después de haberse cortado el pelo

El ídolo paisa es uno de los muchos artistas que ha logrado dividir a su público por culpa de sus radicales cambios estilísticos, en su caso por la forma tan repentina con la que decidió deshacerse de su famosa melena oscura para lucir un corte mucho más tradicional. Aunque ya han pasado algunos años desde semejante transformación, Juanes se ha visto obligado ahora a dar explicaciones a aquellos seguidores que siguen preguntándose el porqué de tal elección, y entre sus muchas razones destaca su deseo de no ser catalogado por su estética sino por sus exitosas canciones.

"Cortarme el pelo fue una forma de rebelarme ante los estereotipos y de romper con la monotonía. No quiero que la gente me asocie únicamente a una estética o a una imagen determinada, quiero que me vinculen con mi música y con los mensajes que transmiten mis canciones. Para mí la apariencia siempre ha sido secundaria y dependiente de mis gustos del momento. Realmente no tengo una razón de peso que justifique este tipo de cambios, pero lo que tengo claro es que no quiero amoldarme a imágenes preconcebidas que se puedan tener de mí", aseguró el intérprete a la revista Latina.

Aunque no tiene ningún reparo en alterar caprichosamente sus rasgos físicos, Juanes insiste en que su personalidad artística y la naturaleza de su música se mantienen constantes y tan auténticas como siempre. Abierto a la evolución musical pero negándose a perder su "esencia", el astro de la música presume con orgullo del carácter "colombianísimo" que tendrá su nuevo disco de estudio.

"Mi nuevo trabajo será diferente porque nunca me ha gustado repetirme, pero tendrá la misma energía y la vitalidad que todos mis álbumes anteriores. Como artista siempre he tratado de mantenerme fiel a mis principios y, sobre todo, de conservar la esencia de mi música. Dentro de pocos días volveré a recluirme en el estudio de grabación para empezar a producir y estoy convencido de que el resultado será tan colombianísimo como siempre", reveló el reputado músico, quien ha elegido Los Ángeles como base de operaciones en la preparación de su disco.

La ilusión y la determinación que Juanes irradia cuando habla de su nuevo proyecto también son aplicables al idílico matrimonio que vive con la modelo Karen Martínez, ya que ambos tratan de mantener viva la llama del amor y la estabilidad familiar en medio de una agenda plagada de compromisos. Aunque sus respectivos trabajos les obligan a mantenerse separados con frecuencia, la pareja es capaz de extraer tiempo de donde haga falta para que la familia al completo pueda cultivar los intensos lazos que les unen.

"La verdad es que con tanto viaje y con la agenda de conciertos, se me hace muy complicado a veces pasar por mi casa y poder dedicarle a mi familia todo el tiempo que me gustaría. Por eso me gusta mucho encontrarme con ellos en diferentes lugares para pasar unos días de tranquilidad y disfrutar de su compañía. Tuvimos la suerte de coincidir en Aruba [en las Antillas Menores del Caribe] porque es el sitio perfecto para llevar a mis hijos a la playa y charlar tranquilamente con mi esposa", explicaba el artista sobre la forma en que conciliaba sus ámbitos personal y laboral durante su pasada gira por Estados Unidos.

Por: Bang Showbiz