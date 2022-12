Juan Pablo Di Pace: 'Mi madre pinta cuadros de Jesucristo con mi cara'

Por si no fuera suficiente con verse retratado en todos los pósteres promocionales de su serie 'A.D. The Bible Continues', el actor argentino Juan Pablo Di Pace -que interpreta a Jesucristo en la ficción televisiva- ahora también tiene que soportar que su madre, pintora de profesión, le utilice como modelo para sus cuadros de temática religiosa.

"Mi madre ahora pinta los cuadros de Jesucristo con mi cara, sí. No puedo mentir...", explicó divertido el intérprete en el programa 'Fox & Friends'.

Juan Pablo, a quien han apodado "el Jesús sexy", reconoce que su infancia en el seno de una familia profundamente religiosa le ha ayudado en gran parte a sumergirse en la vida de un personaje tan relevante.

"Mi madre me llamó Juan Pablo por el Papa Juan Pablo II, que hizo una visita a Argentina poco antes de que yo naciera. Mi madre es una pintora religiosa, es algo habitual en mi familia", reconoció el actor, quien no pudo evitar sentir cierto nerviosismo ante de comenzar el rodaje: "Claro que me sentí presionado. Da miedo, es raro y todo un desafío porque jamás pensé que estaría listo o que sería el adecuado para dar vida a este personaje. Pero es todo un regalo".

El próximo gran desafío de Juan Pablo será desligarse de un papel tan icónico una vez concluya la serie, algo que planea hacer aceptando el primer papel "perverso" que le ofrezcan.

"Es una buena pregunta, ¿qué haré ahora? Creo que lo adecuado sería meterme en la piel de un personaje muy perverso, alguien completamente diferente", bromeó.