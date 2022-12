Jourdan Dunn prefiere que su familia no vaya a sus desfiles

La modelo Jourdan Dunn se pone nerviosa cuando desfila si sabe que alguno de sus seres queridos está entre el público, por eso está más tranquila desde que su madre encuentra "demasiado aburrido" acudir a todos ellos.

"Odio cuando mi familia me viene a ver a los desfiles. Cuando empecé mi madre solía sentarse en primera fila, pero ahora lo encuentra aburrido. Me pongo nerviosa sabiendo que hay gente mirándome. En el desfile de Tommy Hilfiger, Rita Ora me gritó cuando pasé caminando a su lado y me dejó completamente fuera de juego", declaró a la revista LOOK.

Publicidad

Una de las últimas campañas que Jourdan ha protagonizado es la de Burberry, en la que ha trabajado junto a la modelo Naomi Campbell, una experiencia que encontró muy "inspiradora" debido a la ética profesional de su compañera.

"Trabajar con Naomi fue una inspiración. No se queja y sabe que el esfuerzo de todo un equipo es necesario para conseguir una imagen perfecta", afirmó.

Jourdan también disfruta trabajando con Cara Delevingne y con su íntima amiga Karlie Kloss.

"Trabajar con Cara nunca es aburrido, aporta mucha energía a una sesión de fotos. Mi mejor amiga entre bastidores es Karlie Kloss. Ella es más alta que yo, así que por una vez me hace sentir baja", concluyó.