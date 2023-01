JoJo se refugió en la bebida para olvidar sus problemas profesionales

Tras saltar a la fama con el single 'Too little too late' con apenas 15 años, la cantante JoJo desapareció de la escena musical durante casi una década en la que atravesó uno de la época más oscuras de su vida marcada por la depresión y el abuso del alcohol.

"He tenido momentos en los que he tocado fondo, para ser sincera. Pensaba: '¿Cómo voy a poder volver después de esto? Ha pasado demasiado tiempo'. Estaba deprimida, bebía porque quería olvidarme de todo. Para ser completamente sincera... lo único que quería era sentirme bien conmigo misma y olvidarme de todo . Resulta obvio que estaba tratando de llenar un vacío en mi interior", confiesa ahora la artista de 25 años a Entertainment Tonight.

Los problemas de la intérprete comenzaron cuando su antigua discográfica le impuso como condición para publicar un nuevo disco que perdiera peso y cambiara su imagen, lo que llevó a la entonces adolescente JoJo a recurrir a suplementos para adelgazar y a seguir una dieta de tan solo 500 calorías diarias.

"Pensaba que los hombres tenían derecho a darme su opinión y decirme qué aspecto debía tener. Con 18 años me dijeron que si no tenía un físico concreto me expulsarían de la industria musical. Mi música ya estaba en peligro y no paraban de decirme que no iba a seguir trabajando, así que pensé: 'Si esto es lo que debo hacer, entonces adelante'".

Ahora JoJo, que reconoce no haber superado completamente sus problemas de inseguridad, trata de volcar en sus nuevas canciones, como 'F**k Apologies', mensajes de "confianza".

"No me siento segura de mí misma todo el tiempo, por eso a menudo escucho las canciones que necesito escuchar, que proyecten la confianza y motivación que necesito escuchar. Creo que a veces las mujeres nos disculpamos por todo lo que hacemos, por hacer lo que debemos hacer, sin darnos siquiera cuenta de ello. Lo importante es saber quién eres, descubrirlo, y no tratar de hacer siempre felices a los demás".

Por: Bang Showbiz