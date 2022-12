Johnny Depp preferiría ser una estrella de rock antes que actor

Aunque Johnny Depp es uno de los actores más demandados de Hollywood, su amigo y compañero del grupo Hollywood Vampires Alice Cooper sabe que en el fondo su gran sueño nunca ha sido triunfar en el cine, sino convertirse en estrella de rock.

"Empezó a tocar cuando tenía 12 años. Cuando vino a Los Ángeles lo hizo como guitarrista, no como actor. Se vino aquí con su banda y le descubrieron de casualidad porque estaban buscando a un chico guapo y joven para la serie '21 Jump Street'. Él dice que actuar es su trabajo de día. Siempre comenta: 'Hago muchas películas, me muero por salir al escenario con mi guitarra'. Siempre ha sido un roquero, él mismo lo dice: 'El rock 'n' roll fue mi primer amor. La interpretación paga las facturas, pero si me das a elegir, siempre gana mi guitarra'", explica Cooper al periódico London Evening Standard.

Publicidad

Desde el punto de vista de Cooper, el talento como guitarrista de Johnny no tiene nada que envidiar al que despliega frente a las cámaras.

"Ha tocado con todo el mundo. Con Aerosmith, con nosotros, con los Foo Fighters... Podría tocar con quien quisiera. Podría levantarse y tocar con los Stones, con U2, ¡con cualquiera! El tipo es un guitarrista con mucho talento".