Johnny Depp lee novelas eróticas a Amber Heard

Aunque su relación ya contiene pasión suficiente por naturaleza, el actor Johnny Depp (50) y su prometida Amber Heard (28) se han convertido en grandes aficionados a las novelas eróticas vintages, que suelen leerse el uno al otro en la intimidad del dormitorio para añadir un toque picante a su vida sexual.

"Últimamente han añadido a su repertorio novelas eróticas mucho más subidas de tono que 'Cincuenta sombras de Grey'. Fue Amber la que le que introdujo en el tema con algunas publicaciones picantes vintages, y ahora Johnny colecciona libros antiguos de fotografías sexuales y cualquier tipo de imagen de la década de los 50 o antes. Suelen leerse pasajes de los libros el uno al otro para avivar la pasión de su relación, que ya de por sí es bastante ardiente", aseguró una fuente al portal RadarOnline.com.

Publicidad

La pareja de enamorados -que se comprometió la pasada Nochevieja- es conocida entre su círculo de allegados por su afición a probar todo tipo de tendencias en la intimidad de su dormitorio.

"Es cierto que es un poco raro, pero la verdad es que están probando cosas diferentes a menudo; esta es sencillamente la novedad de este mes", añadió.

Sin duda, este tipo de actitud ayuda a que la diferencia de edad entre ambos no suponga un problema para Johnny a la hora de apostar por la solidez de su relación. De hecho, la madurez de su prometida es uno de los aspectos de su personalidad que más admira la estrella, que no tiene ningún reparo a la hora de asegurar que ha aprendido mucho al lado de su joven enamorada.

"No creo que la diferencia de edad sea un problema. Es cierto que tengo bastante experiencia a mis espaldas, pero no tengo la sensación de que por ello la trate de una manera distinta. Ni me siento como si fuera su mentor. En realidad, siempre tengo la impresión de que es ella la que me inspira y me anima a hacer cosas nuevas", confesaba recientemente al Daily Mail.