John Krasinski se mantiene 'en forma' para su mujer Emily Blunt

Aunque el imponente físico del actor de 'The Office' John Krasinski se deba al entrenamiento para su papel como soldado de la fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos en '13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi', el intérprete no pudo evitar bromear dando otra explicación: conseguir que su mujer Emily Blunt -con quien se casó en 2010 después de dos años de relación- siguiera interesada en él.

"Sí, me casé con Emily. Sé lo que estás pensando: ¿Qué? ¿Ese tío la consiguió? Es cierto, es cierto. ¿Por qué creéis que me puse en forma? ¡Tenía que ganármelo!", cuenta en el adelanto del programa 'The Jonathan Ross Show', que se emitirá este sábado.

John no solo se siente afortunado por estar casado con la actriz británica sino que también piensa que el acento que le está transmitiendo a su hija Hazel es "adorable".

"Tenemos una hija increíble llamada Hazel que está adquiriendo el acento de su madre, el cual creo que es adorable sobre todo en Navidad, todo lo de Papá Noel le vuelve loca... Tiene acento británico para ciertas cosas", comentó.

A pesar de los esfuerzos de John en el gimnasio estos últimos meses -perdiendo el 21% de la grasa de su cuerpo para la película-, a Emily le gustaba más "blandito".

"Ella lo odia [su nuevo torso]. Ella preferiría tener al chico blandito de vuelta", añadió.