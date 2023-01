John Boyega introdujo a Harrison Ford en la cultura londinense

El actor John Boyega trabó amistad con su compañero de reparto Harrison Ford durante el rodaje de 'Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza' -grabada principalmente en los estudios Pinewood, cerca de Londres-, lo que aprovechó para mostrar la "cultura londinense" al legendario actor llevándole a Peckham, el barrio donde creció junto a sus padres nigerianos.

"Harrison es muy buen tío y tiene un gran legado. Para acercar a Harrison a la cultura londinense le llevé a Old Kent Road a tomar comida nigeriana, que le encantó. Es algo que se me ha quedado grabado, le adoro", contó el inglés de 23 años en la presentación europea de la película este miércoles.

El dúo cenó en el restaurante '805' en septiembre de 2014 y, según el periódico The Evening Standard, un asombrado camarero le preguntó a su famoso cliente si era Harrison Ford, a lo que el actor respondió bromeando con un: "Solía serlo".

Ford se tomó el plato tradicional nigeriano de sopa egusi y ñame machacado, acompañado por un cóctel sin alcohol. Recordando esa noche en la que contó con tan célebre visitante, el mánager del restaurante, Prosper Djoufak, dijo al mismo diario: "No lo reconocí. Pero un cliente se dio cuenta y me preguntó si era Harrison Ford. Al principio dije que no. No creía que fuera él. He visto sus películas pero como ha perdido mucho peso estaba diferente. Pero cuando volví me di cuenta. Le pregunté si era Harrison Ford y me dijo que sí. Era como cualquier otra persona. Fue agradable y muy tranquilo".