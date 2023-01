“Joe Manganiello ha aprendido mucho sobre Colombia”: Sofía Vergara

Aunque a la siempre extrovertida Sofía Vergara todavía se le resisten los galardones que reconocen a los mejores talentos de la televisión, eso no significa que la colombiana no tuviera razones para volver a hacer gala de su naturalidad y simpatía en la alfombra roja de los premios Emmy cuya ceremonia se celebró este domingo en Los Ángeles, ya que su sólido matrimonio con Joe Manganiello no ha dejado de brindarle satisfacciones desde que la pareja pasara por el altar a finales del año pasado.

"Podría decir que Joe ha aprendido mucho más sobre Colombia en estos últimos meses de lo que yo he aprendido sobre los italianos [en referencia a la herencia italoamericana del intérprete]", aseguró entre risas a E! Online cuando le preguntaron sobre las experiencias que ha vivido en estos diez meses que lleva casada con el apuesto actor.

A buen seguro Joe será plenamente consciente a estas alturas de que la actriz mejor pagada de la televisión -como corroboró la revista Forbes la semana pasada- disfruta como nadie a la hora de sacar el máximo partido a su innegable belleza, pero en el caso de que no sea así, Sofía ya se encargó personalmente de poner de manifiesto su pasión por la moda luciendo en la gala un espectacular vestido de Versace aderezado con brillantes joyas de la firma Lorraine Schwartz.

"La verdad es que para mí es muy divertido arreglarme antes de asistir a un evento. Soy una chica muy coqueta, a la que le gusta elegir el maquillaje, el tipo de vestido, la combinación de colores y, en general, todo lo que tiene que ver con mi apariencia. Disfruto mucho trabajando mano a mano con los diseñadores, con Lorraine, por ejemplo. Le envié una foto de mi vestido y ella me respondió con varias ideas para la joyería. Para mí todo este proceso está lejos de ser una tortura, todo lo contrario, me encanta", explicó al mismo medio.

Más allá del plano puramente estético, lo cierto es que Sofía Vergara lleva más de siete años saboreando las mieles del éxito en Estados Unidos gracias a su papel de Gloria en 'Modern Family', una producción que, además de una gran popularidad en todo el mundo y cuantiosos beneficios, también le ha dado la oportunidad de exhibir toda clase de divertidos disfraces para los episodios especiales que la serie siempre emite en Halloween.

"Trabajando en un proyecto secreto para 'Modern Family'", escribía la artista latina en su cuenta de Instagram junto a una foto que la retrata vestida como la superheroína Wonder Woman, un atuendo que los fans de la producción pronto asociaron al esperado capítulo de Halloween que se emitirá en octubre.

Por: Bang Showbiz