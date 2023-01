Joe Jonas recuerda cómo y cuándo perdió la virginidad con Ashley Greene

Cuando Joe Jonas se quitó finalmente el anillo de castidad que lució durante sus años en la banda The Jonas Brothers, fue para perder la virginidad con la actriz de la serie 'Crepúsculo' Ashley Greene, una experiencia que no estuvo exenta de contratiempos, ya que el joven no fue capaz de encontrar ningún preservativo en el momento crucial. En una circunstancia tan delicada, Joe no tuvo ningún reparo en entrar sin permiso en el cuarto de su compañero en la nueva banda DNCE, Jack, para buscar como loco uno y destrozando todo a su paso.

"Perdí la virginidad con una chica llamada Ashley. Lo más probable es que lo puedas encontrar en Google, es bastante sencillo darte cuenta de quién es ella. Es una historia muy buena porque resulta que yo no tenía condones, así que fui a la habitación de Jack, nuestro batería, que era mi compañero de piso en aquel momento, y la puse patas arriba buscando un condón. Finalmente los encontré en su cajón de la ropa interior. Cuando él volvió a casa, pensó que alguien nos había robado porque su cuarto estaba destrozado, ¡pero es que era una situación desesperada! Era algo que tenía que suceder allí y en aquel momento. Lo primero es siempre utilizar protección, chicos", confesó el cantante en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en Reddit AMA.

La vista está que los días en que Joe se mostraba tímido y reticente a hablar de su sexualidad han quedado ya en el pasado y ahora no duda incluso en confesar que hay varios hombres como Daniel Craig por los que siente una atracción especial.

"Hay varios hombres que me gustan mucho. Uno de ellos es Daniel Craig. De hecho, a lo largo de mi vida he tenido más de una tarta de cumpleaños con la cara de Daniel Craig, en una de ellas incluso aparecía él saliendo del agua en bañador en la película 'Casino Royale'. Obviamente también está Matthew McConaughey, creo que él es el rey", reveló para sorpresas de todos sus seguidores.

Por: Bang Showbiz