Joaquín Sabina le tiene fobia a las nuevas tecnologías

El cantante Joaquín Sabina ha elevado la fobia a las nuevas tecnologías a un nivel superior al negarse a utilizar no solo las redes sociales, que tan útiles han demostrado ser para la carrera musical de muchos de sus compañeros de profesión, sino también todo tipo de teléfonos y, obviamente, cualquier artilugio remotamente parecido a un ordenador.

"Vivo absoluta y radicalmente al margen, no tengo ni teléfono móvil, ni teléfono inmóvil, ni redes sociales, ni ordenador, ni automóvil. Soy un tipo de otro siglo, no me interesa nada de ese mundo del chismorreo cibernético, nada. Lo único que leo son los periódicos", reveló el cantautor al diario mexicano El Universal.

Desde luego, el maestro Sabina sería el invitado perfecto a ojos de Antonio Banderas, quien recientemente se sumaba a la lista de celebridades que reniegan de los teléfonos móviles, lo que en su caso le ha llevado a instaurar una peculiar norma durante las reuniones que celebra con sus amigos en casa.

"Prohíbo a toda la gente que viene a mi casa que utilicen sus móviles mientras cenamos. Puedes tener seis invitados y seguramente en algún momento todos ellos estarán tecleando al mismo tiempo. Siempre les digo: 'Hola chicos, ¡estoy aquí!' Esto es una locura'. Me compré mi primer móvil hace tres años, y ni siquiera lo tengo conmigo hoy. Lo he dejado en casa. El frenético ritmo de vida de hoy en día me produce cierto miedo", explicaba el malagueño al periódico Metro.

Bang Showbiz.