Joaquin Phoenix y su novia se han comprometido

El actor Joaquin Phoenix le ha pedido matrimonio a su novia, instructora de yoga, después de que ella le pusiera a prueba con un movimiento complicado en una sesión de gimnasio.

"Al principio hacíamos ejercicios de respiración y yo decía: 'Puedo hacerlo bastante bien'. Entonces ella me dijo: 'Ahora vamos a hacer la primera posición, el arnés del cerdo. Tienen todos nombres raros de animales. Antes de que me diera tiempo a preguntar: '¿cómo es la postura?' Ella me agarró", confesó Joaquin en el programa de la CBS 'The Late Show With David Letterman'.

Joaquin comenzó entonces a retorcer su cuerpo mientras le explicaba al presentador: "Es una posición vulnerable y comprometedora. Entonces ella cogió una correa, la puso alrededor de mi hombro y me levantó del suelo. Tiraba de mí mientras me empujaba, hasta que le dije: '¡Para, que me duele la espalda!' y me contestó: 'No es dolor de espalda, es dolor de espalda emocional'".

Joaquin contó entonces cómo había sido su propuesta de matrimonio tras su encuentro.

"Esta es la parte loca de la historia. Empezamos a salir, es la chica que buscaba. Se lo propuse y dijo que sí. No sé qué dirá esto de mí. Nada bueno, ¿verdad?".