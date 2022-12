Joan Rivers se quejó de problemas con su voz durante una grabación

El mismo día en que pasó por quirófano para someterse a la operación de cuerdas vocales que finalmente acabaría con su vida, la presentadora Joan Rivers estuvo grabando un anuncio de radio para la obra de su amigo Brad Zimmerman 'My Son the Waiter, a Jewish Tragedy' ['Mi hijo el camarero, una tragedia judía'], una grabación que ahora ha salido a la luz y en la que se puede oír a la fallecida estrella quejándose de problemas con su voz en el mismo tono irónico de siempre.

"Ya te había avisado de que no me encontraba bien. Mi voz ha estado dándome problemas. No sé por qué, pero me siento como una mie**a. Ya estoy cansada", asegura Joan en la pista de audio, según informa el periódico New York Post, añadiendo después: "Es un texto malísimo. ¿Quién ha escrito esta basura? Pero bueno, los críticos están diciendo que es desternillante, una obra que no te puedes perder, y yo le adoro a él. Así que no esperes 29 años para ver a mi amigo".

A lo largo de la grabación se puede escuchar cómo las molestias de garganta que sufría la estrella televisiva le impedían modular correctamente la voz, una situación que le producía un gran desasosiego,

"Mi voz no deja de molestarme. No puedo... Tengo que repetirlo otra vez", se escucha en la cinta hasta que Joan decide finalmente concluir la grabación: "Ya está, no me siento bien".

Joan Rivers falleció a los 81 años de edad el pasado 4 de septiembre por una parada cardiorrespiratoria derivada de una operación rutinaria en las cuerdas vocales.