Jesús Castro ignora la polémica sobre su altercado en Barcelona para presumir de hermana pequeña

El nombre del actor Jesús Castro se encuentra estos días en boca de todos no por sus logros profesionales, sino por el desagradable incidente que habría protagonizado hace unos días en un restaurante de Barcelona mientras cenaba con su chica, Anabel Hernández, cuando no dudó en encararse con otro grupo de comensales que, en su opinión, estaban prestando demasiada atención a su mesa y realizando algún que otro comentario sobre su pareja, pese a que estos no se hicieron aparentemente en tono ofensivo según apuntaba el portal Bekia.

Nada dado a hablar de su vida personal, el guapo gaditano no ha querido salir al paso de esos rumores para aclarar qué sucedió realmente durante su estancia en la ciudad condal, aunque sí ha recurrido a sus redes sociales para dejar entrever que tampoco le preocupa demasiado lo que se puedan decir de él. Con la excusa de presumir de las excelentes notas con las que su hermana pequeña ha cerrado este trimestre, Jesús ha enviado un mensaje de cariño a sus fans al mismo tiempo que aprovechaba para aclarar que el único juicio que valor que le importa es el de sus seres queridos.

"Como hermano mayor no puedo estar más orgulloso de mi pequeña! Estas son las cosas que de verdad me importan... ¡LOS MÍOS!! Os Quiero Familia virtual! Sean buenos... (sic)", anunciaba el intérprete en su cuenta de Instagram junto a una imagen del boletín de su querida hermanita, con cinco sobresalientes y tres notables.

El actor, que saltó a la fama en 2014 tras ser nominado a un Goya como Mejor Actor Revelación por su trabajo en la cinta 'El Niño', se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a su participación en series como 'Mar de plástico' y 'El príncipe'. Sin embargo, poco o nada se sabe de su vida sentimental más allá de que mantiene una discretísima relación desde hace un año con Anabel, conocida por haber participado como tronista en el famoso programa 'Mujeres, hombres y viceversa'.

Por: Bang Showbiz