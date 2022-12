Jessie J se somete a una 'misteriosa' operación

La cantante Jessie J ha sido ingresada este lunes para ser operada de un problema de salud que ha estado padeciendo "en secreto" y que se ha negado a revelar. La artista colgó un vídeo del 'antes y el después' en su cuenta de Instagram en el que aparece poniéndose unos calcetines de hospital de una forma muy sexy en la parte de la izquierda y en la de la derecha en una cama de hospital conectada a un monitor para controlar su ritmo cardíaco, todo ello acompañado de la canción 'Everybody Hurts', del grupo americano R.E.M.

"Antes/Después. Voy a estar desconectada unos cuantos días y quería enseñaros por qué. No suelo compartir cosas personales (especialmente sobre mi salud), solo lidio con eso en secreto, pero quería compartirlo con vosotros antes de que otra persona lo enrevese todo o lo exagere y lo convierta en algo diferente o peor. Solo sabed que estoy bien, como digo en el video de la derecha. Me operaron ayer así que necesitaba descansar. No voy a decir por qué, así que POR FAVOR no me preguntéis ni acoséis a los míos aquí o en ninguna otra parte. Es personal y sé que podéis respetar eso. Solo quería explicar a mis fans por qué quizá esté ausente algún tiempo. Amor, oraciones y buenos deseos es todo lo que necesito", decía el post de la estrella en Instagram.

Publicidad

Jessie J -que ha estado de gira en su tour mundial 'Sweet Talker' y que formará parte este año del jurado de 'La Voz' Australia- también aseguró a sus fans que la operación no está relacionada con el síndrome de Wolff-Parkinson-White que padece, una anomalía en el corazón que le causó un ictus a los 18 años.

"Dormir, descansar, quizá un poco de pastel y puré. Pero sobre todo centrar mi cabeza en que mi cuerpo se recupere, y para que lo sepáis, no es mi corazón ni mi voz. Mi corazón y mi voz están BIEN. Quiero tomar un segundo para enviar un abrazo virtual y mandar un beso a todo las personas que están sufriendo o con dolor ahora. En el hospital o en casa. Siempre hay alguien peor que nosotros y en momentos así quiero rezar por todos vosotros. Los hospitales han sido el segundo hogar secreto de mi vida y nunca es agradable estar aquí pero pueden inspirar una gran canción. Intento ver lo positivo de todo. El camisón sería un buen modelito para las galas de La Voz, ¿no? ¿Demasiado? Lol. Calmémonos un rato, gente. Como Arni dijo: 'Volveré'", concluía el post de Jessie.