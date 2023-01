Jessie J no se medica cuando está enferma

Una de las prioridades de la británica Jessie J es mantener un estilo de vida sano debido a sus problemas de salud -entre los que se encuentra sufrir una condición cardiaca desde los nueve años que le obligó a cancelar varias fechas de su gira australiana el año pasado-, por lo que prefiere que su cuerpo se cure por sí solo antes que tomar medicamentos.

"Estoy sana porque he cuidado de mí misma. Me gusta sentir todo lo que siento basado en la pureza. Por lo que si estoy enferma, no tomaré antibióticos, trataré de superarlo por mí misma", cuenta a la revista Women's Health.

Jessie -quien rompió con su novio Luke James el pasado octubre- también reveló que se ha convertido en una persona más discreta desde que se volvió famosa.

"Me gustaría poder ser más abierta con ciertas cosas, pero a medida que pasan los años, me he ido cerrando más. He tenido que hacer muchas cosas para que mi personalidad fuera la de una persona con la seguridad en sí misma suficiente para ser Jessie J, la fama simplemente te quita cosas. Como la espontaneidad, la honestidad, ser abierta. Simplemente ser completamente transparente", explica.

Aunque ahora se encuentra soltera, la cantante planea tener su propia familia puesto que la idea de convertirse en madre está siempre presente en su mente.

"Hablo sobre mis hijos cada día aunque no existan. Suena raro, pero lo hago. Le digo al universo que les quiero, ¿quién sabe cuándo va a pasar?", añadió.