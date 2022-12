Jessie J lo tiene claro: en la música se gana dinero componiendo

Una de las principales fuentes de ingresos de la cantante Jessie J proviene de la composición. Como ocurrió con el éxito que cosechó el sencillo 'Party In The USA' que compuso para Miley Cyrus en 2009, con el que pudo pagar más de tres años de alquiler.

"Tienes que escribir canciones, ahí es donde está el dinero cuando trabajas como artista. 'Party In The USA' pagó mi alquiler durante tres años. De hecho, lo hizo durante bastante más tiempo. De ahí es de donde proviene gran parte de mi dinero, de componer canciones. Soy cantante, me encanta recibir apoyo y esas cosas, pero eso es solo un añadido", explicó la artista a la revista Glamour.

Como compositora, Jessie lamenta que la mayoría de sus compañeras de profesión recurran a los mismos temas una y otra vez en sus canciones.

"Todas la mujer hablan y cantan sobre las mismas cosas, el amor, el desamor, el sexismo, los valores personales y la apariencia física, pero a su manera. Todas cantamos sobre ello", añadió.

Así que de decidirse a cumplir su sueño de grabar un disco navideño, Jessie echaría mano de su capacidad creativa para crear nuevos villancicos en vez de versionar algunos de los clásicos.

"Me encantaría hacer un álbum navideño, es una de las cosas en mi lista de deseos. Pero quiero escribir nuevos clásicos navideños, no quiero hacer una nueva versión de 'Rudolph, el reno con la nariz roja'", aseguraba recientemente la cantante a la agencia BANG Showbiz.