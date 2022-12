Jessie J envía fotos desnuda a su novio para conservarlo

Pese a que la suya fue una de las muchas cuentas de iCloud jaqueadas para robar y difundir su contenido de carácter más íntimo, la cantante Jessie J considera que la opinión pública no debería escandalizarse por el hecho de que tantos rostros conocidos poseyesen fotografías en actitudes comprometidas, ya que desde su punto de vista cualquier mujer en una relación a distancia tiene que "dar algo" a su pareja para que no la abandone.

"Soy humana y toda mujer en esta industria se ve obligada a mantener una relación a distancia, así que a veces tienes que dar algo a tu hombre para conservarlo. Sí, lo que ha sucedido sigue siendo terrible y asqueroso, pero creo que cuando eres famosa debes estar preparada para que sucedan este tipo de cosas", aseguró la artista a la revista LOOK.

Pero Jessie también es consciente de que la filtración de imágenes suyas desnuda puede afectar a la opinión que muchos de sus admiradores más jóvenes tienen sobre ella al considerarla un modelo a seguir, una gran responsabilidad con la que no termina de sentirse a gusto.

"Sería muy egoísta por mi parte no pensar en mi responsabilidad, pero creo que cuanto más lo experimento en primera persona, más peligroso me parece eso de ser un 'modelo a seguir' porque suele acabar por convertirse más en lo que la gente quiere que seas. Siento que no puedo vivir mi vida de una manera que haga feliz a todo el mundo, algo que es obvio, pero intento hacerlo lo mejor que puedo para inspirar al menos a alguien", añadió.

Por: Bang Showbiz

