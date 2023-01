Jessica Chastain quiere cambiar la imagen de las mujeres en Hollywood

La actriz Jessica Chastain está harta de leer historias sobre la supuesta mala relación que existe entre las mujeres en la meca del cine, especialmente porque nunca se habla de ese mismo tema en el caso de los actores, por lo que ha decidido ponerse manos a la obra para acabar con esa percepción.

"Recuerdo que leí un artículo sobre mi 'enfado' con Jennifer Lawrence, sobre cómo nos llevábamos mal porque las dos estábamos nominadas en la misma categoría en los Óscar de 2013 [por 'La noche más oscura' Jessica y por 'El lado bueno de las cosas' Jennifer]. Nunca hablan de esas cosas cuando dos hombres compiten en la misma categoría. Así que me metí en mi cuenta de Facebook y expliqué que nada de todo aquello era verdad porque pensé: 'No voy a seguir soportando esto'. Porque ese tipo de historias mandan a otras mujeres el mensaje de que no nos apoyamos entre nosotras", aseguró la intérprete en una entrevista al periódico The Guardian, donde aclaró que los rumores sobre la mala relación que existiría entre la mayoría de las actrices no son más que "un cuento": "Es todo culpa de ese viejo cuento de que las mujeres no nos llevamos bien entre nosotras. Pero ahora estamos cambiando las cosas".

Aunque Jessica se muestra optimista sobre la actual situación de las mujeres en Hollywood, también cree que todavía queda un largo camino por recorrer.

"Ahora mismo me siento optimista sobre nuestra situación. El año pasado me sentí muy decepcionada en los Óscar, ninguna de las cintas nominadas a Mejor Película tenía una protagonista femenina. Me sentí tan cansada en ese momento. Y las mujeres que habían sido nominadas a Mejor Actriz habían interpretado en realidad papeles secundarios porque no había suficientes películas con buenos papeles protagonistas femeninos para nominarlas ese año".

Por: Bang Showbiz