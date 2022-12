Jessica Alba no tiene intención de desnudarse

Pese a que se consagró en el mundo del cine, entre otras razones, por su innegable atractivo físico, la actriz Jessica Alba está convencida de que a estas alturas no necesita mostrar sus encantos de forma explícita en la gran pantalla, ahora que es una madre devota de dos niñas pequeñas y después de haber demostrado en varias ocasiones que su talento interpretativo va mucho más allá.

"No digo que vaya a rechazar rotundamente la idea de protagonizar alguna escena en la que tenga que aparecer desnuda, pero tengo claro que ese tipo de cosas no son las que más me interesan en este momento de mi vida profesional. Creo que ser buena actriz implica otro tipo de habilidades y destrezas, como ser capaz de expresar tus sentimientos de forma creíble", confesó la angelical artista en el evento 'Fox & Friends' organizado por la cadena de televisión Fox.

Pese a no descartar un desnudo integral en el futuro próximo, ahora mismo Jessica prefiere no reflexionar demasiado sobre tan peliagudo asunto, teniendo en cuenta el miedo que siente por la posibilidad de que sus parientes de mayor edad se queden "consternados" si la vieran completamente desprovista de sus ropas.

"Sería rarísimo ir a la próxima cena de Navidad y encontrarte cara a cara con tus abuelos, quienes solo unos días antes podrían haber visto tus pechos en una película. Por ahora no me apetece hacer estas cosas, imagínate lo consternados que se quedarían algunos de mis familiares si me revelo ante ellos de esa manera", bromeó en el mismo encuentro.