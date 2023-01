Jessica Alba encontró la motivación para ser actriz en las críticas a su talento

Aunque en los inicios de su carrera muchos cuestionaban su talento interpretativo, la actriz Jessica Alba nunca permitió que las críticas le afectaran y las utilizó como motivación para no tirar la toalla ante los obstáculos.

"La gente dudaba de mí como actriz y eso es algo que me motivó. No quería que me encasillaran como una chica de películas de acción o de historias de cómics", cuenta Jessica a Vanity Fair.

Publicidad

Quien nunca dudó de ella fue el director James Cameron -que le dio su primer papel en la serie 'Dark Angel' cuando tenía solo 18 años-, porque siempre intuyó que Jessica sería una estrella.

"'Dark Angel' era una producción de 125 millones de dólares y todo el peso recaía sobre los hombros de una adolescente. Ella lo bordó y no falló ni titubeó", apunta Cameron en la revista.

Jessica no es solo una gran estrella de Hollywood, también ha triunfado como mujer de negocios gracias a su empresa The Honest Company- especializada en vender productos ecológicos para bebés y productos de limpieza no tóxicos-, cuyo éxito le ha proporcionado una nueva seguridad en sí misma.

"Cuando fui por primera vez a los premios de la Academia de Cine en 2006, recuerdo que pensé: 'Si hablo con alguien durante demasiado tiempo, van a saber que no formo parte de esto'. Ahora he dejado de preocuparme tanto acerca de gustarle a la gente", explica la actriz.