Jeremy Piven niega haber tocado de manera inapropiada a una Playmate

El actor Jeremy Piven ha desmentido la grave acusación realizada contra él por la modelo y Playmate Ariane Bellamar, quien aseguró a través de Twitter que este la había tocado de manera inapropiada en el set de rodaje de la popular serie 'Entourage' -también conocida como 'El séquito'- y en otra ocasión en la mansión Playboy.

"Hola @Jeremy Piven. ¿Te acuerdas de la ocasión en que me acorralaste en tu camerino en 'Entourage'? ¿Te acuerdas de cómo me tocaste el cul* y las te**s sin preguntarme antes? ¿Te acuerdas de cómo intenté marcharme y tú me agarraste del trasero, te miraste en el espejo y dijiste que hacíamos una pareja genial?", afirmó la modelo en un tuit dirigido directamente al intérprete junto al hashtag #Yo También, que en las últimas semanas se ha utilizado en la esfera virtual para denunciar las situaciones de acoso a las que se han enfrentado miles de mujeres dentro y fuera de la industria. "Jeremy Piven me arrinconó y, en dos ocasiones, me tocó a la fuerza los pechos y el trasero. Una vez en la Casa y en otra en el set", añadió en otro mensaje con un tono menos sarcástico.

La respuesta del protagonista de series tan populares como 'Mr Selfridge' no tardó en llegar en forma de un comunicado público en el que expresaba su pesar ante el hecho de que los escándalos relacionados con la violencia sexual que han sacudido estas semanas Hollywood sean explotados por algunos para ganar notoriedad o algún otro tipo de beneficio.

"Niego rotundamente las espantosas alegaciones que se han difundido sobre mí. No sucedió. Requiere de un gran coraje por parte de las víctimas contar sus historias, y espero que las acusaciones falsas sobre mí, que no tuvieron lugar, no empañen las que sí deberían ser escuchadas", ha asegurado.

La cadena HBO, en la que Piven dio vida al hilarante y egocéntrico Ari Gold durante ocho temporadas, ha asegurado no estar al corriente de ningún comportamiento inadecuado por parte del actor, insistiendo en que su compañía sigue una política de tolerancia cero respecto al acoso laboral. Ademas, la CBS, que emite la actual serie que protagoniza el intérprete -'Wisdom of the Crowd'-, ya ha prometido que iniciará una investigación al respecto.

Sin embargo, Ariana ha insistido una vez más a través de Twitter que nadie se ha puesto en contacto con ella para conocer más a fondo su versión de los hechos.

