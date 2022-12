¿Jennifer Lopez y Casper Smart planean tener hijos?

Aunque la cantante Jennifer Lopez (45) sigue empeñándose en desmentir su reconciliación con su exnovio Casper Smart incluso después de haber sido fotografiada besándole entre bambalinas en el programa 'American Idol', en su círculo íntimo no descartan la posibilidad de que decida convertirse en madre por tercera vez junto al coreógrafo.

"Seguían viéndose después de su ruptura... Hasta que un día Jennifer se dio cuenta de que todavía le quería, y de que quería tener un hijo con él. Está lista para volver a casarse", revela una fuente cercana a la estrella en el próximo número de la revista In Touch.

Lo cierto es que Jennifer -madre de los gemelos Max y Emme (7) junto a su exmarido Marc Anthony- nunca ha ocultado su deseo de repetir experiencia en la maternidad, a pesar de que es muy consciente de que a su edad podría resultarle muy complicado cumplir su sueño.

"No sé si estará ya en mis cartas debido a mi edad, pero me encantaría tener otro bebé, poder recibir esa bendición una vez más. Me encantaría tener gemelos de nuevo", reconocía durante una entrevista a la revista People.

De lo que no cabe duda es de que Casper sería un padre excelente, vista la gran experiencia que ha adquirido cuidando de los hijos de Jennifer, junto a quienes tanto él como la cantante viajaron a México este fin de semana para celebrar las vacaciones de Pascua.

Bang Showbiz.