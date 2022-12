Jennifer Lopez y Casper Smart, juntos pero no revueltos en el estreno de 'HOME'

La naturaleza de la actual relación de Jennifer Lopez con el coreógrafo Casper Smart continúa siendo un misterio. Si el pasado mes de febrero la cantante hizo saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación al viajar a la India para actuar en la boda del multimillonario Sanjay Hinduja en compañía de Casper, ahora ha negado cualquier posible acercamiento entre ambos asegurando que sigue estando soltera y compromiso.

"He tonteado un poco aquí y allá, pero ya sabes, sigo soltera", aseguró la diva del Bronx a E! News en la alfombra roja del estreno de la película 'HOME. Hogar, dulce hogar', en el que coincidió con el bailarín.

Por su parte, Casper -que ha participado en la cinta como coreógrafo y director creativo- también se mostró muy tajante ante las preguntas de si este último proyecto profesional le había permitido ponerse al día con su expareja pasando algo de tiempo juntos.

"No trabajé con nadie que no fuera el director, los productores o los animadores", aseguró rotundo Casper, quien acudió al estreno acompañado por su madre, a US Weekly.

Sin embargo, una vez concluida la proyección de la película, Casper demostró que aún mantiene un estrecho vínculo con los gemelos de Jennifer, Max y Emme (7) -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony-, al llevar en brazos a Max hasta el coche para protegerle de los flashes de los paparazzi, mientras la cantante hacía lo propio con Emme, tras lo cual se despidió del trío para dirigirse a su propio vehículo, en el que se marchó junto a su madre.

El propio Marc quiso dejar claro recientemente la buena opinión que le merece Casper al asegurar que nunca le había preocupado que la presencia del coreógrafo en la vida de su ya exmujer pudiese confundir a sus hijos.

"Esta ha sido su realidad, es muy normal o natural que Jennifer venga a casa con Casper y que les vean juntos. O que Shannon y yo vayamos a su casa", explicaba Marc en el programa 'Meredith Vieira Show'.