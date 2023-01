Jennifer Lopez teme que sus hijos se sientan desatendidos por culpa de su trabajo

Uno de los mayores temores de Jennifer Lopez es que su ajetreada vida profesional acabe afectando a la personal y provocando que sus gemelos Max y Emme (7) -fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony- se sientan dejados de lado, por lo que trata de repetirles todo el tiempo que ellos son su prioridad.

"Quiero que tengan claro lo importantes que son para mí, porque trabajo mucho y siempre están conmigo, pero a veces... No quiero que sientan jamás que no son lo más importante para mí, así que se lo repito todo el tiempo. Y siempre trato de incluir algo en mis conciertos que les haga saber: 'Vosotros sois los que me inspiráis, siempre pienso en vosotros, incluso cuando estoy trabajando'", confesó la intérprete a 'Extra'.

Publicidad

La capacidad de Jennifer para compaginar su polifacética carrera con su papel de madre impresiona incluso a sus más allegados. De hecho, su pareja, el coreógrafo Casper Smart, no duda en compararla con la superheroína Wonder Woman para explicar cómo su chica consigue cumplir con todos sus compromisos.

"Es Wonder Woman, te lo juro. Entre su espectáculo de primera [en Las Vegas], la serie 'Shades of Blue', [el concurso] 'American Idol', esto y lo otro, está de un lado para otro todo el tiempo", aseguraba Casper a 'Entertainment Tonight'.