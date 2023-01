Jennifer Lopez se considera 'una buena chica'

La cantante Jennifer Lopez ha realizado más de un videoclip sexy a lo largo de su carrera, como el de su tema 'Booty' que protagonizó junto a Iggy Azalea el año pasado, aunque ella considera que nunca ha llegado a cruzar la barrera de lo "obsceno".

"Quería que fuese algo sexy y bonito, no sexy y obsceno. A veces cuando eres joven te inclinas por lo obsceno o por el factor provocativo, pero yo no necesito hacer eso. He hecho algunas cosas sexys, pero siempre he sido más la chica buena que se enamoraba que la chica mala", explica la intérprete a la revista Marie Claire.

Publicidad

Jennifer atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental cuando se separó de Marc Anthony -padre de sus gemelos Max y Emme (7)-, en 2011 tras diez años juntos, aunque ella quiere pensar que la experiencia le sirvió al menos para darse cuenta de la importancia de tener buenos amigos.

"Creo que me di cuenta de que mis amigos eran tan o más importantes [que mis parejas] cuando me divorcié de Marc. Me di cuenta de que había pasado por la misma situación un par de veces, pero ellos seguían ahí. Como dice la gente, los hombres van y vienen, pero los amigos están siempre ahí".