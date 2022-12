Jennifer Lopez quiere reactivar su carrera mientras está soltera

Tras la mediática ruptura de su relación con el coreógrafo Casper Smart, a Jennifer Lopez no le cabe ninguna duda de que, a día de hoy, la soltería es la mejor receta posible para rehacer su vida profesional y personal, centrándose en sus mellizos Max y Emme (6), fruto de su segundo matrimonio con el cantante Marc Anthony.

"Ahora mismo estoy sola. Tengo la impresión de que me hacía falta un poco de tiempo para mí misma. Me he pasado la vida saltando de una relación a otra y necesitaba un paréntesis. Necesito tiempo para relejarme y conocerme a mí misma, disfrutar de mis hijos y dedicar tiempo a mis amigos en vez de meterme de inmediato en una nueva relación", declaró la diva del Bronx en el programa 'Meredith Vieira Show'.

Sin embargo, la artista no ha perdido la esperanza de encontrar de nuevo el amor cuando llegue la ocasión adecuada, aunque hasta ese momento está decidida a "cuidar de sí misma" para encontrarse en su mejor momento cuando Cupido decida volver a llamar a su puerta.

"Todas las relaciones en tu vida comienzan a ir sobre ruedas cuando por fin te centras en ti misma", añadió.

Por el momento, y a falta de una pareja estable, Jennifer no está interesada en lo más mínimo en embarcarse en una relación meramente física sin más complicaciones emocionales.

"Siempre me ha gustado mantener una relación, no soy del tipo de mujer al que le gusta zo***ar y todas esas cosas. No es mi estilo", aseguraba recientemente en el programa 'Chelsea Lately'.

