Jennifer Lopez quiere 'echar de casa' a Casper Smart

Aunque hace tres semanas la pareja formada por Jennifer Lopez y Casper Smart escenificaba la buena salud de su relación con una ostentosa fiesta de cumpleaños en yate -para celebrar los 26 años del guapo coreógrafo-, los allegados a la diva del Bronx parecen estar convencidos de que la relación está irremediablemente abocada al fracaso, sobre todo desde que advirtieran que la cantante ha empezado a "aburrirse" de Casper por la falta de complicidad que existe entre ellos.

"Jennifer se ha aburrido por completo de la relación, porque ha perdido toda la magia y la emoción que tenía al principio. Siempre amará a Casper y le agradecerá el apoyo que siempre le ha prestado con sus hijos y en muchos otros aspectos, pero la verdad es que ya no se siente atraída por él y, de hecho, desearía poder echarle de casa ya mismo para poder disfrutar de más espacio para ella", reveló un miembro de su círculo cercano a la revista OK!

Pero el desdén con el que la cantante habría empezado a tratar a su pareja no solo se debería a los devastadores efectos de la monotonía sentimental, sino también a la estrecha amistad que Jennifer viene cultivando con el también bailarín Maksim Chmerkovskiy -famoso por su participación en el programa 'Dancing With The Stars'. Como indican algunos de sus amigos en común, la estrella de la música y su nuevo acompañante se habrían visto en los últimos días en todo tipo de discretos encuentros, poniendo de manifiesto su buena sintonía a través de un evidente coqueteo.

"Hace poco quedamos todos para tomar algo en el hotel Redbury [Los Ángeles] y Jennifer fue de las últimas en llegar. Tan pronto como logró sentarse al lado de Maks, los dos empezaron a flirtear y se enfrascaron en una larga conversación que dejaba claro que entre ellos había algo especial. No sabemos si Casper estará al tanto de esta amistad, pero no lo parece", aseguró otra fuente a la revista Life & Style.

Mientras la famosa artista trata de aclarar sus ideas en relación a su vida amorosa, su exmarido Marc Anthony podría estar planeando ya una sorprendente boda con su actual pareja, la exuberante modelo Shannon de Lima, y de paso intensificando los supuestos celos que sentiría Jennifer al constatar que Marc vive ahora una de las etapas más estables y emocionantes de su vida.

"Jennifer siempre ha odiado a Shannon y por eso no acaba de creerse que Marc haya decidido dar una segunda oportunidad a su relación [la pareja protagonizó un breve romance a mediados de 2012]. No quiere admitirlo, pero está muy celosa y no puede soportar la idea de que Marc vaya a pasar por el altar de nuevo", explicaba un informante a la revista Star.