Jennifer Lopez planea algo 'muy especial' para homenajear a Selena en los Billboard

Para Jennifer Lopez resultará sin duda muy emotivo volver a meterse en la piel de Selena -papel que la lanzó a la fama en la película sobre la vida de la fallecida cantante- con el objetivo de rendirle homenaje en la próxima gala de los premios Billboard, por lo que ya ha comenzado a preparar un número "muy especial" con el que espera estar a la altura de la ocasión.

"Es un honor, es un grandísimo honor poder rendirle tributo a Selena 20 años después de su muerte. Sigue siendo inspiradora. Es algo que me tiene muy emocionada. Y quiero hacer algo muy, muy especial, tal y como era ella, en este homenaje", reveló la intérprete al programa 'Al Rojo Vivo' de la cadena Telemundo durante una entrevista que se emitirá el próximo 30 de abril.

La figura de Selena no solo marcó a Jennifer a nivel profesional, sino también personal, ya que su asesinato en marzo de 1995 le hizo darse cuenta de que la vida es demasiado corta como para no perseguir los sueños de cada uno.

"Gente como ella no se encuentra todos los días. Nunca jamás habrá otra Selena. La gracia con la que se movía en esta industria y en su vida, su sentido del humor... El espíritu de amar realmente lo que hacía. Su sentido de la familia. Esa es la verdadera tragedia de lo que pasó y la razón por la que dejó una huella tan grande, porque se fue demasiado pronto", explicaba Jennifer en conversación con la revista Billboard: "A mí, me hizo darme cuenta de que la vida es corta y nunca sabes qué va a pasar. Persigue tus sueños y no dejes que nadie se interponga en tu camino".