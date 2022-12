Jennifer Lopez no se rinde: quiere casarse por cuarta vez

Después de tres fallidos matrimonios, lejos de estar espantada por la palabra 'boda' Jennifer Lopez (45) se muestra incansable en su búsqueda de un amor para toda la vida. De hecho, la artista neoyorquina -madre de los mellizos Emme y Max (6), fruto de su matrimonio con Marc Anthony- no quiere embarcarse en relaciones de sexo esporádico porque prefiere que sus parejas estén basadas en un fuerte compromiso.

"Me gusta la vida en pareja. No soy alguien a quien le guste zor**ar y cosas así, no es lo mío", declaró al programa de televisión 'Chelsea Lately'.

Publicidad

Quizá el hecho de que la artista pidiera al bailarín Casper Smart (27) tan alto nivel de compromiso fuese el detonante de su ruptura el pasado mes de junio -después de dos años y medio manteniendo un bonito idilio-, teniendo en cuenta que la diferencia de edad no supone ningún obstáculo para la cantante, quien valora más otros factores en la química con sus parejas.

"He salido con un hombre más joven. He salido con hombres más mayores. La mayoría eran de mi edad pero entonces empecé a salir con uno más joven. Solamente le doy importancia a la conexión con la persona. No planeo las cosas, simplemente suceden. Quizá debería planearlas. No es fácil [conocer a gente] pero sucederá, estoy segura", aseguró.

Tal es el empeño y la seguridad de Jennifer en lo referente a encontrar el amor verdadero que no descarta volver a pasar por el altar.

"He estado casada antes, he intentado estar casada antes. No es lo más fácil del mundo, pero al mismo tiempo creo en ello. Creo en la institución, creo en el compromiso con alguien y en pasar el resto de tu vida con esa persona", confesó.