Jennifer Lopez no quiere avergonzar a sus hijos con su comportamiento 'sexy'

Aunque Jennifer Lopez es consciente de que en un futuro sus gemelos Max y Emme, fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony, podrían no aprobar los atrevidos bailes que protagoniza en sus videoclips, no cree que esa sea razón suficiente para que la critiquen por ser una madre sexy.

"¿No se me permite ser sexy porque soy madre? Es increíble, ¿cómo crees que conseguí tener hijos en un primer lugar? La verdad es que no quiero hacer nada que acabe por avergonzarles a largo plazo. Pero al final del día les importa más que esté ahí para cuidarles que el que pueda comportarme de forma sexy en un vídeo. No digo que algún día no vayan a decirme: '¡Mamá! ¿Cómo pudiste hacer algo así?'. Pero de todas formas no creo que en diez años vaya a seguir haciéndolo", explica en el nuevo número de la revista Complex.

Publicidad

Jennifer no se arrepiente lo más mínimo de haber protagonizado ligera de ropa el provocador videoclip del tema 'Booty' junto a Iggy Azalea porque cree que envía un mensaje muy importante a las mujeres.

"Me siento bien, es buen mensaje para las mujeres. Estoy junto a una chica de 24 años y yo ya paso de los 40, y no hay ninguna diferencia. Las mujeres tienen que ver y sentir eso. No puedes permitir que el miedo a lo que puedan pensar o decir te impida hacer lo que quieres, o de otra forma nunca haríamos nada", apuntó.

Pero pese a su seguridad en sí misma, la diva del Bronx no puede evitar alterarse cada vez que piensa en el doble rasero que existe en Hollywood a la hora de juzgar el éxito de mujeres y hombres.

"A los hombres les alaban por su éxito, en plan 'mira que bien le van las cosas'. Pero por alguna razón a las mujeres se les critica. No lo entiendo", concluyó.

Publicidad

Por: BangShowbiz