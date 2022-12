Jennifer Lopez niega tener una relación amorosa con Ryan Guzman

La polifacética Jennifer Lopez ha querido salir al paso de los rumores que le atribuyen un nuevo romance, esta vez con su compañero de reparto en la película 'The boy next door', Ryan Guzman, para aclarar que ni contrató al joven actor para dar pie a un posible romance entre ambos ni tiene planeado abandonar su propósito de continuar soltera durante una larga temporada tras poner punto final a su noviazgo de dos años con Casper Smart.

"No voy a decir que eso no pase en Hollywood [contratar a alguien con quien te gustaría vivir un idilio], pero ese no fue mi caso. De hecho estaba con alguien en ese momento y me parece que Ryan también tenía una novia mientras rodábamos, aunque no sé si ahora sigue con ella", explicó Jennifer a su paso por el programa radiofónico de Ryan Seacrest, aclarando por si quedaba alguna duda: "No hay nada entre nosotros, solo somos coprotagonistas y nos lo estamos pasando muy bien en la promoción de la película".

De lo que no ha querido hablar la diva del Bronx ha sido de su tan comentado segundo pretendiente, el cubano William Levy -con quien protagonizó el videoclip del tema 'I'm Into You' hace tres años-, quizás por las especulaciones que recientemente apuntaban a que el interés del atractivo actor por ella respondería solo a un estudiado plan para expandir su carrera a Hollywood.

"Una fuente anónima asegura que William necesita tanto despegar en Hollywood que usará toda la atención que consiga con su nuevo romance como un peldaño más para conseguir sus objetivos", informaba recientemente Latin Times.

Pero por suerte para Jennifer, de confirmarse las supuestas segundas intenciones de Levy, no le faltarían precisamente candidatos para remplazarle, ya que su propio amigo Pitbull llevaría casi tres años esperando en un discreto segundo plano su oportunidad para conquistarla.

"Nunca ha intentado nada con ella porque siempre estaba con alguien: primero con su marido Marc Anthony y más tarde con Casper. Pero ahora no para de repetirles a todos sus amigos que él y Jennifer podrían ser los nuevos Brangelina [apodo del matrimonio formado por Brad Pitt y Angelina Jolie]. Tiene incluso pensado cuál sería su apodo: Pit-Lo", explicaba una fuente a la revista Life & Style.

