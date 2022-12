Jennifer Lopez niega haber recurrido a la cirugía estética

El innegable atractivo que irradia Jennifer Lopez a sus 44 años nunca ha estado exento de controversia y de rumores sobre la posibilidad de que haya pasado por el quirófano en varias ocasiones, comentarios que la intérprete siempre ha rechazado y a los que ahora ha tenido que enfrentarse de nuevo en las redes sociales.

Después de que un cirujano plástico compartiera en su perfil de Twitter una foto que revelaba los cambios físicos experimentados por la artista en los últimos años -transformaciones que justificaba con hipotéticas operaciones-, la artista se ha visto obligada a responder con firmeza para negar rotundamente semejante asociación entre su persona y la medicina estética.

"Estos son dos imágenes de Jennifer Lopez, antes y después de recurrir a la cirugía plástica. Es una belleza natural, pero ahora es mucho más espectacular", escribió el doctor Ayham Al-Ayoubi en su espacio personal, adjuntando un fotomontaje en el que se muestran los supuestos retoques que habría experimentado la diva en nariz, pómulos y el contorno de los labios.

Semejante comentario ha provocado una airada reacción en la popular cantante, quien no ha dudado en contestarle con una breve pero rotunda afirmación para zanjar rápidamente el debate.

"Lo siento, señor. Pero nunca he recurrido a la cirugía plástica", le espetó Jennifer con un mensaje que fue rápidamente compartido por sus seguidores para que no pasara desapercibido en la esfera virtual.

El visible enfado que todo este asunto ha provocado en la diva del Bronx se entiende por la animadversión que -al menos públicamente- siempre ha exhibido hacia las técnicas para realzar artificialmente la belleza, ya que en su opinión el atractivo de una persona reside principalmente en su mundo interior.

"No me veo recurriendo a la cirugía plástica. Tampoco sé cómo me sentiré dentro de unos años ni si cambiaré de idea. Pero me considero una persona muy natural y creo que la belleza está en el interior , no es algo físico. Ahora mismo me siento igual que si tuviera 20 años", comentaba a la revista Female First.

