Jennifer Lopez extiende su residencia de conciertos en Las Vegas

La cantante y actriz Jennifer Lopez está decidida a seguir demostrando a su público que es una de las artistas más polifacéticas del mundo del entretenimiento, así como una de las que mejor compagina sus diversos compromisos profesionales, al anunciar que alargará un poco más la exitosa residencia de conciertos que ha venido ofreciendo en Las Vegas días después de poner fin a la grabación de la segunda temporada de su serie 'Shades of Blue'.

En concreto, su espectáculo 'All I Have' contará con 15 nuevas fechas que la mantendrán ligada a la ciudad del juego hasta finales de 2017, de las cuales 12 están programadas para septiembre mientras que los tres recitales restantes quedarán ubicados en el mes de octubre.

Además de la entusiasta acogida que ha recibido 'All I Have' por parte del público y de las numerosas ocasiones en las que el casino Planet Hollywood ha colgado el cartel de 'no hay entradas', la continuidad en el tiempo del proyecto escénico más ambicioso de la diva del Bronx se explica con las buenas críticas que ha cosechado desde su estreno el pasado mes de enero.

Tanto es así, que el impactante montaje de casi dos horas de duración, en el que Jennifer hace un exhaustivo repaso a los temas más destacados de su larga carrera, recibió recientemente el premio a la 'producción musical del año' que otorga anualmente el Las Vegas Review Journal, el boletín donde los expertos de la escena teatral publican semanalmente sus crónicas sobre cualquier estreno relacionado con la oferta de ocio de la ciudad.

Los admiradores más fieles de la estrella del pop no solo están de enhorabuena por la noticia de que, al menos durante un año más, su ídolo seguirá derrochando talento sobre el escenario, sino también porque Jennifer está ultimando junto a su exmarido Marc Anthony la que será su segunda colección de canciones interpretadas íntegramente en español, entre las que probablemente se encuentre el nuevo dueto de la expareja, una versión del clásico de Pimpinela 'Olvídame y Pega la Vuelta' que ambos presentaron recientemente en la ceremonia de entrega de los Grammy Latino y en la que generaron un gran revuelo al compartir un tierno beso ante todos los presentes.

Por: Bang Showbiz