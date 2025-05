Guajira contestó a quienes la acusan de estar con Kevyn por interés: "casi le acabo el dinero"

El refuerzo de Kevyn en el Desafío 2024 no se quedó callada ante los señalamientos que le han hecho en redes sociales por tener una relación cercana con el ganador de esta temporada. Es necesario mencionar que, a pesar de que no hablan abiertamente del tema, Guajira y el Súper Humano han dejado ver en varias publicaciones que sostienen un romance.

Mira también: Exparticipante del Desafío se ganó un carro gracias a un familiar fallecido

"Te crees la campeona del Desafío cuando eras ayudante. Le quitaste la plata a Kevyn", escribió una mujer en la red, a lo que Kelly Ríos no dudó en contestar: "Juana, primero aprende a escribir y/o usar el verbo creer", subrayó inicialmente para después explicar que ella fue una persona determinante en el triunfo de su compañero, pues no solo lo apoyó para mantenerse fuerte mentalmente en el juego, sino que le ayudó a alzarse con la copa de los vencedores.

"No hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mí para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino, ¿y gratis? No, gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi le acabo el dinero", mencionó con su particular sentido del humor.

Publicidad

Mira también: El video que confirmaría que Kevyn y Guajira ya son novios: Hay beso de por medio

Sin embargo, la respuesta no terminó allí, dado que concluyó recordándole que ya no hay forma de devolver el tiempo y cambiar cómo sucedieron las cosas en el terreno de juego, por lo que le recomendó aceptar que así es la vida: "si te duele algo, es tu problema. Desganada y desrécord no hay", puntualizó.

Publicidad

La reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos felicitan a Guajira por lo directo que fue su comentario, otros la juzgan por ser "arrogante": "Jajaja gratis lo dio tu mamá, la dejo sana 😂", "Se nota que le dolió, si no no le hubiera respondido y menos en ese grado de agresividad. ¿Olvida ella que es un personaje público?", "Ella se creía la ganadora, tanto fue así que se molestó con el alcalde porque no le puso una alfombra roja y no decretó día cívico porque ella llegó a la final", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mira también: Beba, exparticipante del Desafío XX, también pasó por el quirófano ¡así quedó!

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo , conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.